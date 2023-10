Di Lorenzo e Raspadori titolari in Inghilterra-Italia? Le probabili formazioni di Gazzetta | GRAFICO

Notizie calcio - Stasera l'Italia di Luciano Spalletti giocherà a Wembley contro l'Inghilterra. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni del match. Ci saranno sicuramente molte novità nell'undici iniziale azzurro che scenderà in campo alle ore 20,45. In chiave Napoli, partirà dal primo minuto Giovanni Di Lorenzo che aveva riposato contro Malta. Panchina invece per Raspadori: al suo posto sembrerebbe essere Scamacca il prescelto. Di seguito il grafico formazione di Gazzetta.