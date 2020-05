De Giovanni: "Come Mertens ricordo solo Pesaola, Vinicio e Maradona. Lo vedrei bene anche come dirigente"

Notizie calcio Napoli - Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, tutti pazzi per " Ciro". I rumors sull’ormai imminente rinnovo con il Napoli di Dries Mertens hanno fatto subito il giro della città, restituendo ai tifosi (vip e non) la voglia di riparlare finalmente un po’ di pallone, dopo il lungo periodo di astinenza provocato dalla quarantena. «È una notizia fantastica, sono davvero entusiasta e aspetto con ansia le conferme ufficiali. Stiamo parlando di uno dei pochi calciatori capaci di calarsi in maniera così viscerale nella nostra realtà, capendone ogni sfumatura e integrandosi nel tessuto sociale che lo circonda con naturalezza. Personalmente ne ricordo come lui solo tre: Pesaola, Vinicio e Maradona, anche loro arrivati qui e diventati napoletani », è la riflessione dello scrittore Maurizio De Giovanni, che nella scorsa estate era stato ospite nel ritiro in Val di Sole di Aurelio De Laurentiis e conosce di persona l’attaccante. «Le sue doti sul campo non si discutono e averlo ancora in squadra sarà un bel vantaggio. Ma tenersi stretto l’uomo è altrettanto importante. Basta pensare all’episodio dell’altro ieri, quando il nostro campione ha ospitato sulla sua terrazza il ragazzo aggredito dai bulli al Vomero e gli ha regalato la maglietta. È stata una dimostrazione di sensibilità speciale, non da tutti. Lo vedrei bene in futuro nel ruolo di dirigente e team manager, sono convinto che potrebbe dare un contributo prezioso alla crescita della società».