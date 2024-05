Dal Portogallo - Sostituto Kvaratskhelia, può arrivare dallo Sporting: ha una clausola da 80 milioni

Calciomercato Napoli - Il Napoli valuta la possibile cessione di Kvaratskhelia in vista delle prossima estate visto il forte interessamento del Paris Saint Germain che ha già presentato la prima offerta ufficiale da 100 milioni di euro, occhio al nome del sostituto che può arrivare dallo Sporting Lisbona.

Calciomercato Napoli: Pedro Goncalves per sostituire Kvaratskhelia

Il PSG offre 100 milioni di euro per Kvaratskhelia in cerca di un sostituto di Mbappe e occhio alla scelta del Napoli che tra i sostituti può puntare su Pedro Goncalves dello Sporting Lisbona. Il campione della formazione di Ruben Amorim si è rivelato uno dei migliori giocatori della rosa nella vittoria del campionato e può avere tanto mercato in estate, dal Portogallo sono sicuri che ci sia anche il Napoli.

Pedro Goncalves può essere il sostituto ideale di Kvaratskhelia se il Napoli decidesse di venderlo al PSG. A dare la notizia sono i colleghi portoghesi di A Bola, che accostano Pedro Goncalves al Napoli come reale sostituto di Kvaratskhelia. Il talento dello Sporting Lisbona ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, quest'anno ha messo a segno 18 gol e 17 assist.