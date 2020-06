Da Roma - Intermediari a lavoro per lo scambio Milik-Under: è un incastro difficile

Ultime calcio Napoli - Il Napoli pensa a Cengiz Under per il post Callejon. Il Tempo scrive al riguardo:

Under

"Intermediari si sono già mossi per tappare il possibile buco alla Roma, cercando di impostare uno scambio che prevederebbe il passaggio di Under al Napoli e il contemporaneo trasferimento di Milik nella Capitale. Il gioco di incastri è molto difficile da attuare, anche perché il polacco (scadenza 2021) è più propenso ad ascoltare una proposta della Juventus, che lo vorrebbe per sostituire Higuain e gli garantirebbe almeno 5 milioni annui".