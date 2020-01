Tegola D'Ambrosio, Tuttosport: out almeno tre settimane

Serie A - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, l'Inter dovrà fare a meno di D'Ambrosio per infortunio: "Conte perde Danilo D’Ambrosio per tre settimane. Dovrebbe essere questa l’entità dello stop del difensore nerazzurro, costretto a fermarsi a causa di un risentimento muscolare al retto femorale della gamba destra. La diagnosi è stata effettuata ieri dopo una risonanza magnetica presso la clinica Humanitas di Rozzano. L’esame si è reso necessario perché il giocatore ha accusato un problema in allenamento nei giorni scorsi. Il club nerazzurro informa che «il giocatore verrà rivalutato nella prossima settimana». Ma già adesso la lontananza dal campo viene stimata in un periodo superiore ai quindici giorni. D’Ambrosio quindi potrebbe tornare a disposizione per la partita col Cagliari in programma a San Siro il 26 gennaio".