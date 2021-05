Covid Campania, vaccino agli over 40: ma i 'nonni' aspettano ancora

Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito alla campagna vaccinale in Campania:

"Si parte da oggi per la prenotazione ai vaccini per i 40enni. Attenzione però, perché sarà, per ora, una mera registrazione che servirà solamente ad organizzare i vaccini. Lo conferma lo stesso generale Figliuolo commentando l'apertura delle agende in ciascuna regione: «Non vuol dire che da lunedì inizieremo a vaccinare i quarantenni, dovrei avere una fornitura nascosta di fiale. Significa però che, soprattutto le regioni più grandi, potranno iniziare a programmare. Perché le dosi necessarie per coprire questa fascia - conferma - non arriveranno prima di fine maggio, inizio giugno». A livello nazionale perché vista dalla Campania, i conti non tornano sulle dosi arrivate nemmeno per il governatore De Luca che, anche ieri, rivendica i quantitativi mai arrivati nonostante le promesse".