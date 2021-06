Covid-19, 85 nuove varianti scoperte in Campania: prima regione d'Italia per sequenziamento

Ultime notizie Napoli. Oggi Il Mattino riferisce i dati dei contagi di Covid-19 nella Regione Campania, concentrando le attenzioni sulla diffusione della cosiddetta Variante Delta. In Campania è in corso un grande lavoro di sorveglianza dei contagi, con il quale la Regione sta contribuendo quotidianamente al Gisaid.org, il database di riferimento mondiale per le sequenze virali: ad oggi la Campania è la prima regione d'Italia per sequenze depositate nel database, ben 16.135.

Il sequenziamento e l'analisi bioinformatica - riporta Il Mattino di Napoli - sono coordinati dal Tigem in collaborazione con l'Ospedale Cotugno e l'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (IZSM). Numeri alla mano, tutta la Campania fa più del 50 per cento di tutti i sequenziamenti italiani, di questi il 39% è coperto solo dal Tigem.

Variante Delta in Campania

Andrea Ballabio, direttore del Tigem, ha dichiarato al Mattino a proposito della diffusione di nuovi varianti Covid-19: "Sappiamo dove si localizzano le varianti più temute. Abbiamo iniziato con quella inglese che in pochi mesi è diventata prevalente e ora siamo sulle tracce di quella indiana. Ne abbiamo trovate 85 in tutto. Tranne un paio nel casertano si concentrano nella provincia sud di Napoli.

Abbiamo individuato 84 diversi ceppi virali tra cui la prima variante alpha inglese a fine dicembre 2020, la variante gamma brasiliana e quella eta, il primo caso italiano di variante epsilon californiana (B.1.427) e i primi 5 soggetti campani con la variante delta indiana di particolare interesse vista la sua crescente incidenza mondiale. Casi poi diventati 85. L'analisi delle mutazioni ed dell'albero genealogico dei virus ha consentito di accendere i fari su una nuova variante sul terrirorio campano, riconosciuta da Gisaid come variante B.1.177.88".