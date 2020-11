Covid-19, 2 medici su 3 rinunciano a venire negli ospedali campani

Ultimissime notizie: il quotidiano La Repubblica oggi in edicola affronta il tema della mancanza di medici e specialisti negli ospedali della Regione Campania. Nel giorno in cui per la prima volta il numero dei guariti - 2344 - supera quello dei nuovi positivi al Covid, 1764, preoccupa il dato dei decessi: 78 dal 20 al 23 novembre. È la bilancia del virus, nell’ultimo bollettino regionale. La guerra contro il nemico invisibile si combatte ad armi spuntate: la protezione civile nazionale cerca medici da inviare in Campania, ma tanti rinunciano. Rispetto al bando iniziale, ben 2 medici su 3 non si presentano alla “chiamata in servizio”.

Campania, 2 medici su 3 rifiutano il lavoro

È la mancanza di medici e soprattutto anestesisti il principale tarlo del sistema sanitario regionale. Palazzo Santa Lucia aveva lanciato l’sos al governo chiedendo 600 medici e 800 infermieri. Sono arrivate 156 domande. Ma alla fine solo in 27 - tra anestesisti, infettivologi, pneumologi e medici di urgenza - hanno preso servizio. Altri 25 sono in attesa di riscontri. Altri 7 non avevano i requisiti. E ben 97 hanno rinunciato. «Alcuni candidati - scrive la Regione - sono risultati inesistenti, ovvero hanno dato nomi, comunicazioni di telefono o mail errate».

Coronavirus Campania, altre notizie

A Scampia, nella parrocchia della Resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo in piazza della libertà, oggi dalle ore 8.30 fino alle 12 parte la seconda tappa per i tamponi solidali. Test gratuiti oggi e domani, nei giorni seguenti i tamponi avranno un costo solidale di 15 euro (prenotazione al numero 3792151320). Non c’è solo la solidarietà: col virus si registrano anche i tentativi di speculazione. Ieri la Guardia di finanza ha sequestrato a Gianturco 14.800 mascherine. Erano prive di indicazioni commerciali e del numero dell’ente garante della conformità.