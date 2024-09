Cosa possono dare al Napoli di Conte Gilmour e McTominay

Ultime notizie SSC Napoli - Un po' di Scozia nel motore del Napoli. Anche se le storie di Billy Gilmour e Scott McTominay sono diverse. Il primo è scozzese DOC, il secondo è di Lancaster, vicino Manchester, mamma inglese e papà di origine scozzese. Ne parla il Corriere dello Sport.

McTominay ha esordito in nazionale scozzese solo nel 2018 (pochi mesi prima di Gilmour, che ha quattro anni in meno):

"Gilmour è il classico play basso, piccolo di statura, preciso nei passaggi. Ricorda per alcuni versi proprio Lobotka anche se rispetto allo slovacco predilige i passaggi di prima intenzione.

Tutto l'opposto di McTominay, tanta corsa, tanta grinta e tanta intensità. E, soprattutto, un gran desiderio di mettersi al servizio della squadra, giocando in più ruoli: ha fatto lo stopper in una difesa a tre in nazionale, l'incontrista, la mezzala e, all'ultimo europeo pure il trequartista"