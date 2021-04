Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Gattuso dovrebbe optare per il turnover nella gara di domenica contro la Samp. Tra i pali appare certo il rientro di David Ospina così come quello di Mario Rui a sinistra. Al centro della retroguardia uno tra Manolas e Maksimovic affiancherà Koulibaly. In attacco Politano è in pole su Lozano così come Osimhen ai danni di Mertens.