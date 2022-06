CorSport - Tra Spalletti e ADL rapporto complicato ma onesto: le intenzioni del mister sul calciomercato

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport descrive quale è il rapporto in questo momento tra Luciano Spalletti e De Laurentiis. Tra meno di due settimane il mercato aprirà ufficialmente i battenti con il Napoli che, tra calciatori in scadenza e cessioni, cambierà davvero tanto.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Spalletti legge i giornali e fa spallucce. Se lo può permettere, perché con De Laurentiis il rapporto è complicato ma onesto. Lui non sarà mai l’allenatore che getta sul lastrico la società per cui lavora con richieste folli. Magari avrebbe anche voglia di farlo, ma proprio non ce la fa, non è nelle sue ruvide ma immodificabili corde"