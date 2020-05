CorSport - Test sierologici, nuovo orizzonte per la fase 3: saranno più veloci ed economici rispetto ai tamponi

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sui test sierologici nel calcio: "Dal punto di vista medico, comunque, la novità è che si punta ad aumentare la frequenza dei test sierologici, più facili da reperire e meno invasivi per l’atleta, rispetto ai tamponi. Aiuta in questo senso la validazione di nuovi kit. La Lega, ad esempio, ne sta valutando uno che, analizzando solo le gocce di sangue, può dare l’esito in soli 8 minuti. Potrebbe essere usato per testare le persone al di fuori del gruppo-squadra. La quarantena continuerà ad essere di due settimane non solo per il positivo, ma anche per coloro con cui questo ha avuto contatti. La speranza, però, è che, davanti ad un’ulteriore evoluzione positiva della curva epidemiologica, possano essere introdotti termini meno vincolanti. La risposta, evidentemente, dovrà darla il Comitato tecnico-scientifico del Governo, che attende il documento probabilmente già domani. La prima versione del protocollo è stata compilata dalla Lega".