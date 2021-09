CorSport su Mazzarri: lanciò il Napoli in una dimensione inedita, aveva il potere d’inchiodare la gente alla poltrona sino all’ultimo istante

Ultime calcio - Walter Mazzarri torna a Napoli da avversario, da allenatore del Cagliari, ma viene ricordato così dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Napoli-Cagliari, nel suo piccolo, è un amarcord o anche un instant book per rileggersi cosa è stato il passato e quando (e quanto) è cambiato il destino. Mazzarri lancia (il) Napoli in una dimensione inedita nel Terzo Millennio, gli regala nottate europee, vince la Coppa Italia del 2012, un ottavo in Champions League che sa di rimpianto, lambisce il sogno dello scudetto andandoci vicino nel 2011. Il Napoli di Mazzarri ha il potere d’inchiodare la gente alla poltrona sino all’ultimo istante, in partite che non finiscono mai e con un’epica per cuori forti"