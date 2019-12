CorSport - Gattuso vuole capire in fretta cosa non va, annullato il riposo domenicale alla squadra

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla decisione di Gattuso di fare allenamento anche oggi: "Il Napoli sta malissimo, ha smesso di vincere il 19 ottobre, contro il Verona, poi ha pensato che la scintilla invocata da Ancelotti fosse proprio da far scoccare smontando la panchina, rifugiandosi in un altro uomo, una scossa per chiunque. Gattuso dopo la sconfitta ha fissato l’allenamento per stamattina. Seduta di lavoro in una domenica che doveva essere libera, il tecnico vuole capire in fretta"