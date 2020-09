CorSport su De Laurentiis: non si nega nulla, non si sottrae al colloquio! Ieri ha mandato un messaggio subliminale

Napoli - Si comincia sempre da altro, e si finisce sempre per aggiungere. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non si nega nulla, non si sottrae al colloquio, al dialogo, al confronto o anche al paradosso come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Dalla pizza al football è niente, c’è sempre legna sotto al forno di De Laurentiis, che in un pomeriggio intere si concede irruzioni in ogni campo. Ci sono chef stellati, pizzaioli di fama, vignaioli di grido, manager: De Laurentiis aggiunge pietanze e le inonda di suo: «Questo sarà un Napoli Osimheniano», frase in cui ci sono una settantina di milioni di buoni motivi, e di euro, per innaffiare di bollicine questa estate trascorsa da undici giorni a Castel di Sangro e che all’improvviso si imbatte nel pathos del calendario. De Laurentiis ondeggia intorno ai sistemi e ai moduli con la leggerezza di chi lancia messaggi subliminali: «Il prossimo Napoli me lo immagino col 4-2-3-1»”