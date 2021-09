CorSport - Spalletti ha già pronto l'undici anti-Juve: Zielinski in dubbio, scelto il portiere

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un Zielinski in dubbio per la partita di sabato contro la Juve (in caso di forfait è pronto Elmas). Per il resto, Spalletti ha già in mente la formazione. Tra i pali ci sarà Ospina.

.

Spalletti

LA FORMAZIONE DEL NAPOLI CONTRO LA JUVE

"La formazione che scenderà in campo contro la Juventus è già fatta, manca qualche tassello, tutto dipenderà dalle condizioni di Zielinski ma anche dall’esito del ricorso per Osimhen. In attacco ci sarà Insigne e scalpitano sia Lozano che Politano, entrambi rimasti a casa in questa sosta per le Nazionali. Ospina sostituirà Meret, per il resto difesa classica (Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui) e Lobotka accanto a Fabian, in attesa di conoscere il nome del terzo centrocampista".