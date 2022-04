CorSport - Spalletti caduto all'ultimo miglio come i suoi predecessori: la società si faccia carico dell'incompiutezza di questi anni

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza i motivi per i quali il Napoli, ogni volta che si trova ad un passo dal poter fare il definitivo salto di qualità per vincere lo scudetto, puntualmente viene meno all'ultimo miglio. Di seguito il pensiero del collega Alessandro Barbano.

"Spalletti è caduto sull’ultimo miglio. Come già Gattuso, Ancelotti e Sarri. Perché non è riuscito a consolidare la fiducia nei propri mezzi e il carattere che fanno oggi la cifra professionale del calcio europeo. Non a caso il Napoli crolla nelle Coppe contro squadre di caratura tecnica incommensurabilmente inferiore e in campionato subisce la personalità di squadre più mature, come Inter e Juventus, o semplicemente più audaci, come la Fiorentina. Ma questa fragilità, che spesso tracima in un’inaccettabile arrendevolezza, è colpa di Spalletti? Ed era colpa di Gattuso, di Ancelotti e di Sarri, e forse anche di Benitez? Di questa incompiutezza è la stessa società che deve farsi carico. Interrogandosi se in questi anni ha concorso a guarirla o piuttosto a cronicizzarla".