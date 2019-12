CorSport - Sfuriata Insigne nello spogliatoio domenica sera: in alcuni ha generato rabbia e fastidio la sua assenza a Liverpool

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, la sfuriata di Lorenzo Insigne nello spogliatoio al fischio finale di Napoli-Bologna ha fatto molto rumore anche se ha generato in qualcuno più fastidio che voglia di riscatto:

"La sfuriata di Insigne, il capitano, andata in scena domenica dopo la sconfitta con il Bologna nel mutismo totale di uno spogliatoio depresso ha lasciato strascichi notevoli. Ha seminato perplessità, in certi casi proprio rabbia e fastidio anche in virtù della sua assenza a Liverpool. Sì, evidentemente un vuoto che ha fatto rumore all’interno del gruppo. O quantomeno della maggior parte dei gruppetti nati dalle costole, sbriciolate, di quella che ieri era una squadra vera".