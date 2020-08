Scambio Milik-Under, manca ancora l'accordo sugli ingaggi: distanza non proibitiva tra le parti

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "La Roma non ha ancora l’accordo con Milik, c’è una differenza di mezzo milione all’anno sull’ingaggio. Il centravanti polacco chiede 5 milioni, oggi al Napoli ne guadagna 2. Con il contratto in scadenza a giugno potrebbe anche decidere di aspettare la fine della stagione e gestirsi il trasferimento come meglio crede. Anche il Napoli non ha ancora raggiunto l’intesa con Ünder, che chiede tre milioni, mentre Giuntoli ha detto al suo agente che può arrivare al massimo a due e mezzo".