CorSport - Samardzic-Napoli, affare complicato ma aperto. Sullo sfondo c'è un altro club di A: la situazione

Calciomercato Napoli - L'affare tra Udinese e Napoli per il trasferimento in azzurro di Lazar Samardzic non è chiuso scrive questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Ci sono ancora dei tasselli da mettere a posto. Manca innanzitutto l'accordo con il club friulano che chiede 27 milioni mentre il napoli offre 20+5. Anche con chi assiste il forte centrocampista tedesco non è stata trovata ancora la quadra.

Offerta Napoli per Samardzic

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport: