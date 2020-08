CorSport - Salta la passerella per Karnezis al San Paolo: Gattuso lo avrebbe voluto titolare stasera, ma il greco è già stato ceduto

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive:

"La prova generale prima del Barça. Ospina in porta; Di Lorenzo, il recuperato Manolas, Koulibaly e Mario Rui nella linea difensiva a quattro; Fabian, Lobotka e Zielinski in mediana; Callejon, Mertens e Insigne nel tridente. Per la verità, l’idea di Rino era quella di concedere a Karnezis la passerella finale, ma il portiere greco è stato appena ceduto al Lilla e dunque il progetto sembra naufragato. Salvo contrordine a sorpresa".