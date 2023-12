CorSport - Rinnovo Osimhen, la svolta durante un incontro a Madrid: il retroscena

Napoli calcio - Nella giornata di ieri, Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che la firma del rinnovo di Victor Osimhen è praticamente cosa fatta. Una dichiarazione che ha spiazzato tutti visto che della firma del nigeriano non si era più parlato dopo la sospensione avvenuta questa estate. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un piccolo retroscena su questo argomento.

Firma rinnovo Victor Osimhen

Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, la svolta per quanto riguarda la firma del rinnovo di Osimhen è avvenuta in un incontro a Madrid tra il presidente De Laurentiis e chi rappresenta legalmente l'attaccante. Per il Napoli è una splendida notizia in quanto si blinda uno dei prezzi pregiati. Il club infatti valuta 200 milioni il cartellino di Osimhen.