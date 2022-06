CorSport - Rinnovo Fabian Ruiz: la posizione di Spalletti

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad interpretare il pensiero di Luciano Spalletti sul discorso legato al possibile mancato rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Fabian Ruiz. Non firma il rinnovo? Non è un suo problema. De Laurentiis lo vuole mettere fuori rosa come fece con Milik in passato? Dovrà fare i conti con il suo allenatore. Spalletti considera lo spagnolo uno dei 5 o 6 giocatori della rosa da Champions League"