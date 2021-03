CorSport - Ricomposta la frattura interna tra De Laurentiis e Gattuso: pace per il bene comune e nel nome della Champions

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Rino Gattuso: "Una scalata in piena regola che Gattuso, messo in discussione da De Laurentiis un istante dopo la sconfitta di Verona e tenuto in bilico fino all'eliminazione con il Granada in Europa League, ha coronato a San Siro. Casa sua. Una gran bella soddisfazione, davvero bella, che però va assaporata meglio: domenica con la Roma, tanto per cominciare, con vista sul Crotone e la Juve. Gli esami non sono finiti, non finiscono mai, e del resto non può ritenersi composta anche la frattura interna società-allenatore: separati in casa, pace per il bene comune e nel nome della Champions, e poi a giugno ognun per sé. Però da vincitori: vuoi mettere?"