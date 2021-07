CorSport - Raduno SSC Napoli al Konami Training Center: spuntano due date

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul Napoli: "Un gruppo da plasmare che, se la campagna estiva non creerà scossoni, potrebbe anche diventare la vera sorpresa della stagione. A suo tempo. E dunque appuntamento all’11 o al 12 luglio per il raduno - si deciderà presto - e poi al 15 luglio a Dimaro, sede del primo ritiro fino al 25 luglio; la seconda parentesi, invece, andrà in scena dal 5 al 15 agosto tra Castel di Sangro e Rivisondoli, fermo restando il grande appuntamento alle 16.30 del 31 luglio: amichevole a cinque stelle con il Bayern Monaco all’Allianz, in Germania, un tempo teatro delle notti azzurre di Champions"