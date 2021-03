CorSport - Protocollo Figc superato dalla gravità della crisi Covid, la Lega sia più ferma nei rinvii rispetto a quanto fatto con Juve-Napoli...

Ultime notizie Napoli - Alessandro Barbano, vice direttore del Corriere dello Sport, analizza le vicende della Serie A sull’edizione odierna del quotidiano.

“E qualcuno pensava che ormai lo scudetto fosse una partita a due tra Inter e Juve. Non aveva fatto i conti con un terzo incomodo. Il Covid torna protagonista del finale di stagione. Il protocollo della Figc appare superato dalla gravità della crisi sanitaria. La soglia dei dieci calciatori contagiati, stabilita per dichiarare il forfait, appare troppo alta. E infatti le Asl bloccano tutto molto prima. Al Napoli ne sono bastati due. Al Torino sei. All’Inter quattro. Ma è evidente che la discriminante non è il numero dei positivi, ma le circostanze con cui il virus si diffonde e la valutazione discrezionale del rischio. L’esclusione dei club dalla Champions apre una serie di finestre infrasettimanali per i recuperi. La Lega li stabilisca con maggiore imparzialità e fermezza rispetto a quanto ha fatto con Juve-Napoli. Siamo nella fase finale del campionato. Alla variabile del virus non si aggiunga l’indeterminatezza delle decisioni”