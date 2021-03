Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Osimhen: "Per il resto, con Bakayoko fermo per indisposizione e il centrocampo praticamente già scritto, in attacco la formula-4 prevede Politano, Zielinski e Insigne sulla trequarti; e Mertens centravanti di riferimento. L'altra grande novità di giornata sarà Osimhen, Victor: in panchina, finalmente almeno in panchina, dopo il via libera dei medici a seguito del trauma cranico rimediato a Bergamo con l'Atalanta".