CorSport - Osimhen-Manchester United: spunta indizio dalla famiglia

Osimhen

Osimhen in Premier: spunta indizio

Victor Osimhen potrebbe giocare in Premier League il prossimo anno. Tra le squadre interessate, ed anche in pole, ci sarebbe il Manchester United. Non un club qualsiasi per la famiglia di Victor come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport: