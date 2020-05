CorSport - Non solo Callejon, in attacco sarà rivoluzione: in cinque con la valigia pronta

Ultime calciomercato Napoli. Sarà rivoluzione offensiva per il Napoli nella prossima sessione di mercato. Non solo Josè Callejon, come riportato dal Corriere dello Sport saranno in cinque a poter salutare:

Callejon ha rappresentato un’idea diversa, d’un football cerebrale, atletismo e però anche intelligenza: il suo contratto sta scadendo e la Spagna chiama. Poi saluterà Younes, con rimpianti reciproci, perché il suo talento s’è appena intravisto, s’è annusato, senza che sia mai emerso completamente. Ma ce ne sono di valigie sul letto: l’ha sistemata da un bel po’ Milik, che porterà con sé - se al Napoli arriverà una somma prossima ai cinquanta milioni di euro richiesti. Il mercato deciderà per Fernando Llorente, che ha ancora teoricamente un anno a disposizione ma che vorrebbe giocare qualche partita in più, ma pure per Hirving Lozano, che appena nell’agosto del 2019 è costato cinquanta milioni