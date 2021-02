CorSport - Non solo Benitez, ADL sonda altri profili: spuntano due retroscena su Juric e De Zerbi, occhio anche a Gasperini

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa un autentico casting di nomi che potrebbero sostituire Gattuso a fine stagione. In pole resta Rafa Benitez: "Il primo nome della lista, per l’immediato, resta quello di Rafa Benitez, un gentiluomo con il quale ci fu congedo insolito e amicale, con conferenza stampa a due volti per sancire una separazione annunciata".

Oltre allo spagnolo, ci sono però altri profili che piacciono al presidente De Laurentiis: "Gian Piero Gasperini ha un contratto sino al 2022 e De Laurentiis non disturberà l’Atalanta, né rovinerà i suoi rapporti con la famiglia Percassi per regalarsi un allenatore per il quale stravede e che aveva già bloccato nel 2012, quando pareva che Mazzarri potesse andare alla Juventus. La virata sulla difesa a tre non rientra tra le tentazioni più pruriginose, però adesso va spesso così e anche Simone Inzaghi appartiene ad una schiera ristrettissima di tecnici che possono spingere De Laurentiis ad avviare un nuovo corso tecnico anche rivedendo quello tattico. Ivan Juric è stato più vicino al Napoli di quanto lui stesso sospetti (o forse no) ma Giuntoli si era spinto, nel giugno scorso, a pensare seriamente all’allenatore del Verona: poi il Napoli vinse la Coppa Italia e la scena mutò. Fino a giugno, ci sarà modo per arricchire le proprie convinzioni o anche per smontarle, però Roberto De Zerbi ha già dato e altro promette, con il suo calcio che sa di fresco: De Laurentiis se n’è appassionato"