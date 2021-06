Calciomercato - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Maksimovic: "Il difensore serbo (30 anni a novembre), ha espresso il desiderio di restare e le sollecitazioni dalla Spagna non lo hanno ancora invitato a fare un passo avanti, per non lasciare irrimediabilmente dietro la sua scelta principale, che resta il Napoli. E mentre Hysaj è nel taccuino della Lazio, si sa da un bel po’, su quella fascia"