CorSport - Maksimovic mette in stand-by le offerte: spera in una chiamata last-minute del Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda la situazione difesa per il Napoli. In questo momento non ci sono offerte per Kalidou Koulibaly il quale potrebbe decidere anche di restare a Napoli facendo un'autentica scelta di vita avendo ormai 30 anni. Poi c'è chi- come si legge sul quotidiano questa mattina in edicola - pur essendo svincolato dal 30 giugno spera ancora in fondo di poter restare in azzurro. Il nome in questione è quello di Nikola Maksimovic il quale avrebbe messo in stand-by, per ora, le offerte sperando in una chiamata last-minute di De Laurentiis.