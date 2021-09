CorSport - Mai visto un Napoli così maturo negli ultimi tre anni. La razionalità di questa squadra in due gesti di Insigne

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia come questo Napoli sia più maturo rispetto al passato.

"Dopo cinque giornate, la classifica mostra fedelmente il primato del gioco e l’equilibrio tattico che il Napoli esprime. Ma, più di tutto, premia una maturità mai vista nelle ultime tre stagioni. Perché l’intesa raggiunta in tutti i reparti non racconta una corretta esecuzione di indicazioni tattiche, ma piuttosto un’abitudine a pensare e ad assumere decisioni responsabili. Questa evoluzione è il contributo più importante che Spalletti ha portato al Napoli. Il capitano è il simbolo di questa razionalità che anima i gesti atletici del gruppo azzurro: sul gol di Fabian Ruiz rinuncia a tirare e offre un assist alla precisione balistica dello spagnolo, e sul secondo gol di Osimhen scatta sul primo palo, liberando il nigeriano al centro dell’area di rigore. Questo per dire che il primo posto del Napoli è costruito senza palla e con la testa. Perciò vale doppio".