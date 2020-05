CorSport - La priorità del Napoli è l'esterno offensivo: Boga in pole, pronta anche l'alternativa

Ultime calciomercato Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle trattative del reparto offensivo del Napoli:

La priorità è altrove, sulle fasce ad esempio: Jeremie Boga (23) del Sassuolo piace un sacco ed ha forza a sufficienza per caricarsi sulle spalle il peso della concorrenza con Insigne. Le chiacchierate di perlustrazione sono apparse promettenti ma ci sarà bisogno di tempo per far vacillare Giovanni Carnevali, l’ad del Sassuolo, e riuscire a convincerlo a trattare. Le alternative non mancano, sia da una parte che dall’altra: Everton (24) del Gremio ha già convinto, ma va discusso il prezzo.