CorSport - L'Inter resta una spanna sopra tutti: se Pioli ha visto i sorci verdi prima di esultare, Spalletti non farà una passeggiata

Napoli calcio - L'editoriale di Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport è dedicato ai risvolti del derby milanese per quanto riguarda gli scenari di alta classifica.

"Ha vinto la squadra più debole, e peggio disposta in campo. Perché negli ultimi venti minuti ha saputo ribaltare l’equilibrio tattico della gara. Ma il derby di San Siro dimostra che l’Inter resta una spanna sopra tutti. È avvisato anche il Napoli, che pure potrebbe rimettere davvero in discussione la lotta per lo scudetto se, sabato al Maradona, bissasse il successo del Milan contro i nerazzurri. Se Pioli, prima di esultare, ha visto i sorci verdi, Spalletti non farà una passeggiata".