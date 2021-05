CorSport - Koulibaly ha chiesto un incontro ADL: vuole garanzie sul progetto e non solo, resterebbe solo con un rinnovo

CALCIOMERCATO NAPOLI - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Kalidou Koulibaly ha chiesto un incontro con il presidente De Laurentiis per capire quali sono gli scenari futuri personali e soprattutto della squadra dopo la mancata qualificazione in Champions.

KOULIBALY INCONTRA ADL

Il quotidiano scrive: "Un anno fa Kouly è stato vicinissimo al City di Guardiola, e anzi aveva anche raggiunto l'accordo su un ingaggio maxi, ma tutto sommato se le cose dovessero prendere una certa piega, sarebbe anche disposto a restare. Volentieri. Magari al cospetto di un rinnovo del suo contratto - attualmente da 6 milioni a stagione -, in scadenza nel 2023. Uno stipendio davvero molto ingente, soprattutto alla luce dell'inevitabile ridimensionamento legato al fallimento della missione-Champions: ecco perché Kalidou ha chiesto un incontro al presidente; ecco perché ha fretta di capire e sapere se il suo futuro potrebbe continuare a essere azzurro, ed eventualmente in che termini; oppure se dovrà cominciare a guardarsi intorno".