CorSport - James Rodriguez non ha dubbi: Jorge Mendes ha fatto capire a Florentino che la sua prossima dimora sarà Napoli

Calciomercato Napoli - Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Lozano entrerà di diritto nel comitato di accoglienza per James Rodriguez, lasciato pure ieri a casa dal Real Madrid: niente Salisburgo, per non alimentare il dubbio, nel messicano, che ci possa essere ancora una piccolissima speranza futura. Il mondo va di corsa, ma il mercato inglese si sta per fermare: chiuderà stasera, alle diciotto, e lascerà come eventuale orizzonte de «el bandito» solo altri spicchi di questo Vecchio Continente che resta enorme, ma piccolissimo per lui.

James Rodriguez

James Rodriguez non ha dubbi da un bel po’, ha lasciato che Jorge Mendes spiegasse a Florentino Perez che la sua dimora futura è Napoli: ma tra due anni va in scadenza e un prestito gratuito servirebbe solo a far da traino al colombiano verso quella entusiasmante «condizione» d’essere un «costo zero», perché tra dodici mesi chi vorreste che s’indebitasse per un calciatore ormai in vista della «libertà» contrattuale. E’ un labirinto, il mercato, ma poi c’è sempre un’uscita: e sapere di ritrovarsi (anche) Lozano, pronto ad aspettarti, è una tentazione in più.