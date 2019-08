CorSport - James aspetta solo il Napoli: tra il relax a casa e a bordo piscina non vede l'ora che chiami Jorge Mendes

Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, la porta di uscita da Valdebebas ha ora un’insegna enorme, non si può non vederla. Zinedine Zidane è stato ancora una volta chiaro: in Spagna, mentre le Merengues superavano 1-0 il Salisburgo in Austria (gol di Hazard), sono rimasti i tre giocatori di cui proprio non ne vuole sapere per il suo nuovo Real Madrid. Bale, James Rodriguez e Mariano Diaz stanno bene, non hanno alcun infortunio, sarebbero a completa disposizione, ma non per Zizou. Aspettano di conoscere i loro destini: uno giocando a golf, l’altro rinchiuso nei suoi pensieri nella sua villa della Finca, a Pozuelo de Alarcon, tra la privacy che solo quel complesso urbano può garantire, l’altro con il morale di chi sa che la sua storia con il Real Madrid è più che conclusa.



ZIZOU CRITICATO. La scelta di Zidane di far fuori James dai convocati, ma soprattutto dal progetto tecnico, è coraggiosa e rischiosa. I tifosi vorrebbero rivederlo al Bernabeu dopo due anni in prestito al Bayern, gli chiedono a gran voce di rimanere quando con la sua fuoriserie entra nella Ciudad Real Madrid di Valdebebas. Si sentono orfani di qualità sulla fascia destra dopo l’infortunio di Asensio. Sentono che per James, a Madrid, può esserci una nuova opportunità. Tutti, tranne Zidane. Per lui, il colombiano è soltanto un peso. E allora aspetta James aspetta a casa sua, a bordo piscina, mantiene un basso profilo, esce poco e non vede l’ora che arrivi la chiamata del suo procuratore, Jorge Mendes, quella telefonata che gli farebbe prendere un aereo da Barajas direzione Napoli Capodichino, dove lo aspetta Carlo Ancelotti, al quale ha dato la parola più di un mese fa. Aspetta che il Real Madrid, insomma, mantenga il patto con il Napoli di darlo in prestito dopo Ferragosto, a patto che nessun club si sia presentato con un’offerta congrua per la sua cessione a titolo definitivo.