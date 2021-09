CorSport - Insigne richiamato d’urgenza a Napoli: ha parlato con Mancini e con i dirigenti federali, è stato raggiunto da una telefonata poco dopo le 19

Ultime notizie Napoli - Un tiro mancino, non previsto. Lorenzo Insigne, richiamato d’urgenza a Napoli, in serata ha abbandonato il ritiro della Nazionale a Reggio Emilia ed è rientrato a casa. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Motivi personali, nel rispetto doveroso della privacy. Evento inatteso, altrimenti il numero 10 del Napoli non sarebbe stato portato in conferenza poco prima dell’allenamento: l’augurio è che si possa risolvere in fretta e bene.

Insigne è stato raggiunto da una telefonata poco dopo le 19, quando gli azzurri erano appena tornati in albergo dopo la rifinitura. Il numero 10 ha parlato con Mancini e con i dirigenti federali. Gli è stata subito accordata l’autorizzazione per raggiungere la famiglia e questa sera salterà la partita con la Lituania"