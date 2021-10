CorSport - Insigne resterà il primo rigorista del Napoli: così il capitano proverà a scacciare la sindrome da penalty

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come Lorenzo Insigne resterà comunque il primo rigorista del Napoli nonostante le statistiche non siano molto confortanti. Il capitano, si legge sul quotidiano, reagirà alla sindrome da rigore studiando dettagliatamente i portieri avversari.

"L’anno più o meno orribile di Insigne è scarabocchiato dalle statistiche che prima agitano e poi tranquillizzano, nel tormento che si trasforma in estasi, nella malinconia più opprimente che diviene allegria sfrenata: ma, intanto, qualcosa s’è arrugginito nel meccanismo e forse mentre i portieri, nella propria solitudine, sanno che comunque in quell’istante ognuno di loro può solo guadagnarci in gloria, ad Insigne a far terribilmente compagnia è un’insospettabile insicurezza che deve pur avere un’origine"