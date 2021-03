CorSport - Infortuni Ospina e Demme, entrambi salteranno il Crotone: i tempi di recupero

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sugli infortuni di Ospina e Demme. Entrambi salteranno certamente la gara di sabato in programma al "Diego Armando Maradona" contro il Crotone di Serse Cosmi.

OSPINA E DEMME: TEMPI DI RECUPERO

Sul quotidiano si legge: "Ospina ha rimediato l’infrazione del quarto dito della mano sinistra, cioè di un imprescindibile attrezzo del mestiere, mentre Demme ha accusato un’infiammazione al tendine tibiale posteriore della gamba sinistra. In sintesi, il portiere salterà il Crotone e prima della Juve sosterrà un provino per capire se potrà considerarsi recuperato, mentre il collega riposerà sabato ma per Torino dovrebbe recuperare e dunque giocare"