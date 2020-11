CorSport - Il Napoli si ritrova con i suoi fantasmi e avvolto nell'inquietudine! Sprigiona rimpianti per essere stato sopraffatto

Notizie Calcio Napoli - Zlatan Ibrahimovic dispensa il suo football con una solennità che strapazza il Napoli, avvolto nell'inquietudine per la sua seconda sconfitta consecutiva casalinga, come racconta il Corriere dello Sport:

"Il Napoli si ritrova con i suoi fantasmi, quelli che già in avvio l’hanno stordito: ma è tutta «colpa» del Milan, che va a pressare altissimo. Il Napoli sembra risorto (62% di possesso), nonostante non trovi Fabian e Insigne e soffra con Di Lorenzo; però ha sensazioni positive in Politano e può riprendersi il campo che il Milan concede, la riapre con l’ostinazione di Mertens e quando perde il suo leader, Bakayoko, rimane in un 4-2-3 che richiede sacrificio ed energia, sottrae lucidità e sprigiona rimpianti per essere stato sopraffatto"