CorSport - Il Napoli punta forte su Hlozek dello Sparta Praga: c'è la conferma ufficiale

Calciomercato Napoli - "Sappiamo dell'interesse del Napoli: sarebbe una meta calcistica interessante" così ieri il papà di Adam Hlozek, attaccante dello Sparta Praga, ai nostri microfoni in esclusiva ha parlato della possibilità di un trasferimento in azzurro di suo figlio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport aggiunge un altro dettaglio sul giocatore classe 2002.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport

"Ora è anche una questione familiare. Cioè, una conferma ufficiale: il Napoli segue con estrema attenzione Adam Hlozek. Un gioiellino ceco di 19 anni che ha strappato la copertina con lo Sparta Praga, fino a entrare in pianta stabile nel giro della Nazionale. Però anche vecchi, diciamo classici: il club azzurro ha i radar sempre in movimento quando si tratta di giovani, soprattutto se interessanti come nel caso di questo attaccante. E allora, la giovane notizia. Un nome venuto fuori qualche giorno fa che però da ieri è da considerarsi ufficialmente in lista-obiettivi. Di talento e colpi Adam ne ha in dote, altroché, e non è un caso che il Napoli si sia fatto sentire"