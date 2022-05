Hlozek, il papà: "Napoli? Sappiamo del loro interesse: è una meta calcistica interessante" | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Il nome di Adam Hlozek dello Sparta Praga è certamente tra quelli che sono all'attenzione di Cristiano Giuntoli il quale è alla ricerca di profili giovani in grado di aprire un nuovo ciclo con la maglia del Napoli. La famiglia di Adam è praticamente da sempre legata al mondo del calcio come ci ha raccontato in esclusiva Zbynek Hlozek, papà dell'attaccante della Repubblica Ceca ai nostri microfoni con una intervista.

Adam Hlozek

Hlozek Napoli: il padre in esclusiva a CalcioNapoli24

La famiglia Hlozek ha sempre creduto che i loro due figli potessero un giorno diventare calciatori. E' vero che, prima di sposare il progetto Sparta Praga, avete girato molti club europei dove avete portato Adam e Daniel a fare provini? "Confermo che i miei due figli hanno nel loro DNA il gioco del calcio. In passato ho portato entrambi in giro per l'Europa a fare stage con il Bayern Monaco, Arsenal, Ajax ed anche Manchester City" Per coloro che non conoscessero bene Adam, può dire qual è il suo ruolo? "Parliamo di un calciatore che gioca in attacco. Per me è un jolly perchè può ricoprire il ruolo sia da numero 9 ma anche da 10. Può anche giocare sulle corsie esterne" Come tutti anche lui avrà un idolo a cui si ispira... "Assolutamente sì. Il suo idolo è il portoghese Cristiano Ronaldo" Che rapporto ha Adam con la scaramanzia? E' uno che ci crede oppure no? "Che io sappia non è assolutamente scaramantico" Quando ha capito che suo figlio sarebbe potuto diventare un calciatore professionista? "Chi lo ha visto giocare fin dall'età di 12 anni ha sempre ribadito che mio figlio entro poco tempo avrebbe giocato a massimi livelli diventando un atleta professionista. Dicevano sarebbe diventato straordinario, una roba che non si vedeva dai tempi di Tomas Rosicky" Tanti giocatori della Repubblica Ceca hanno scritto pagine importanti del calcio italiano come Pavel Nedved o Marek Jankulovski. Non è che anche Adam lo vedremo giocare a breve nel nostro campionato? Si dice di un forte interesse del Napoli... "Pavel Nedved e Marek Jankulovski hanno lasciato un segno importante in serie A. Sappiamo dell'interesse del Napoli per Adam. Napoli è una meta calcistica molto interessante" Mentalmente come sta gestendo questo clamore mediatico un ragazzo così giovane come suo figlio? "Adam mentalmente è molto forte. Sta gestendo tutto con grande tranquillità. E' normale però avverta un certo interesse intorno a sé ma lui è forte anche in questo"

