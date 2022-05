Hlozek al Napoli, chi è l'attaccante dello Sparta Praga? Età, ruolo e caratteristiche | VIDEO

Adam Hlozekè un nuovo obiettivo del Napoli. A lanciare l'indiscrezione è il giornalista Gianluca Vigliotti, che svela al pubblico l'ultima idea di calciomercato in casa SSC Napoli, con il club azzurro che è alla ricerca di nuovi attaccanti per la prossima stagione. Secondo quanto riferisce, si tratterebbe di un vero e proprio fenomeno, attorno al quale ci sarebbe già una nutrita concorrenza: il Napoli però appare del tutto intenzionato ad approfondire i contatti con lo Sparta Praga per arrivare a Hlozek.

Dal momento che il suo non è un nome molto conosciuto in Italia, proviamo a raccontare qualcosa in più sul suo conto. In questo focus su Hlozek potrete scoprire età, ruolo, caratteristiche tecniche, score in carriera e tutte le curiosità del caso su questo calciatore.

Chi è Hlozek?

Adam Hlozek

Il suo nome completo è Adam Hlozek ed è un calciatore della Repubblica Ceca che gioca allo Sparta Praga, una delle squadre più importanti del calcio ceco nella quale milita ormai da moltissimi anni. Le straordinarie prestazioni di quest'anno, però, lasciano presagire che per lui sia arrivato il momento del grande salto nel calcio che conta e, perché no, potrebbe approdare proprio in Serie A e chissà che non riesca a comprarlo proprio il calcio Napoli.

Hlozek: Età, altezza e peso

Adesso scopriamo quando è nato, l'altezza e il peso. Hlozek è nato il 25 luglio 2002 a Ivancice, una piccola cittadina della Moravia del Sud, in Repubblica Ceca. Oggi ha 19 anni d'età, ma a breve compirà 20 anni. È alto 1,88 centimetri e pesa circa 75 kilogrammi, un calciatore dalla buona struttura fisica.

Ruolo, caratteristiche tecniche, gol e carriera

Iniziamo dal ruolo: Hlozek è un attaccante che gioca come seconda punta, alle spalle del centravanti, ma all'occasione può essere facilmente adattato come ala sinistra e, all'evenienza, anche da prima punta. Si tratta di un giocatore ambidestro capace di calciare in porta molto bene con entrambi i piedi, prediligendo il tiro a giro - che è forse il suo vero marchio di fabbrica. Grandi doti tecniche completano il quadro delle sue caratteristiche.

Hlozek Sparta Praga

Proviamo dunque a ricostruire il suo percorso da calciatore, con una piccola sintesi della sua carriera e dei gol segnati.

2018-2019 . Dopo aver fatto tutta la trafile nelle giovanili, nel novembre 2018 all'età di 16 anni Hlozek fa il suo esordio nella Fortuna Liga , la Serie A ceca. Nonostante sia ancora un ragazzino, alla fine dell'anno ha totalizzato 18 presenze e messo a segno anche 3 gol .

. Dopo aver fatto tutta la trafile nelle giovanili, nel novembre 2018 Hlozek fa il suo nella , la Serie A ceca. Nonostante sia ancora un ragazzino, alla fine dell'anno ha totalizzato e messo a segno anche . 2019-2020 . L'anno successivo Hlozek entra a pieno ritmo tra i titolari: 39 presenze, 9 gol e 11 assist lo rendono subito uno dei giocatori più promettenti del calcio ceco e ben presto si guadagna anche la maglia della Nazionale di calcio della Repubblica Ceca .

. L'anno successivo Hlozek entra a pieno ritmo tra i titolari: lo rendono subito uno dei giocatori più promettenti del calcio ceco e ben presto si guadagna anche la maglia della . 2020-2021 . Sebbene l'anno scorso abbia giocato un po' di meno, totalizzando "solo" 23 presenze, il minutaggio più basso non gli impedisce di fare addirittura meglio della stagione precedente e alla fine dell'anno raccoglie 15 gol e 9 assist .

. Sebbene l'anno scorso abbia giocato un po' di meno, totalizzando "solo" 23 presenze, il minutaggio più basso non gli impedisce di fare addirittura meglio della stagione precedente e alla fine dell'anno raccoglie . 2021-2022 (in corso). Quest'anno Adam Hlozek sta dando davvero il meglio di sè e si capisce perché piaccia tanto al Napoli: il rendimento attuale lo vede a quota 43 presenze, con 11 gol e ben 15 assist messi a segno tra campionato, coppe ed Europa.

Hlozek al Napoli?

È ancora presto per dire se alla fine Hlozek giocherà al Napoli. Quello che è certo è che gli osservatori azzurri hanno già messo gli occhi su di lui e quasi sicuramente il Napoli continuerà a monitorarlo fino a fine stagione, cercando di anticipare le mosse delle altre pretendenti. Quanto costa Hlozek? Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro, non proprio pochissimo dal momento che si tratta di un ragazzo di appena 19 anni.

Il giocatore vanta un contratto con lo Sparta Praga valevole fino al giugno 2024, rinnovato appena l'anno scorso, ed ha anche un accordo di sponsorizzazione commerciale con la Nike.

Video: Hlozek goal e skills

Infine, concludiamo questo breve focus sulle qualità di Adam Hlozek con un video che riassume i suoi migliori goal nella stagione 2021 2022 e alcune delle sue skills e giocate più appariscenti raccolte su YouTube.