CorSport - Il Napoli piomba sul "Kante bianco": è duello con Valencia e Siviglia per Santamaria

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive dell'interessamento del Napoli per Santamaria dell'Angers: "E ci sono nomi che prepotentemente ritornano, ad esempio quello di Baptiste Santamaria, centrocampista dell’Angers, in Ligue 1, venticinque anni compiuti da dieci giorni e trenta presenze stagionali, con un primato non irrilevante, nell’economia d’una squadra: recupera palloni come nessuno, lo chiamano il «Kanté bianco», e dunque ha anche qualcosa di Allan, a cui per caratteristiche si avvicina. Ha un suo appeal, Santamaria, che lo ha avvicinato - per interessamento - al Siviglia e anche al Valencia".