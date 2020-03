CorSport - Il Napoli è partito alla carica per Veretout: la risposta della Roma

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Veretout: "Il Napoli è partito alla carica, ricevendo per il momento un secco no. L’unico “spazio azzurro” nella testa di Veretout ha a che fare con la sua nazionale, con cui ha vinto un Mondiale Under 20 nel 2013. I giorni del Coronavirus gli hanno almeno regalato una speranza blues: per giugno non sarebbe mai riuscito a scalare le gerarchie del CT Deschamps. Con il rinvio dell’Europeo all’estate 2021 avrà una stagione in più per riprendersi quella maglia che non trova dai tempi dell’Under 21".