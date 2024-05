CorSport - Il Napoli non si è opposto alla richiesta di Di Lorenzo: Manna e l'agente lavorano alla cessione

Giovanni Di Lorenzo domani potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia del Napoli. Come si legge sul Corriere dello Sport, il capitano ha chiesto ufficialmente a Giovanni Manna di essere ceduto in quanto ritiene il suo ciclo a Napoli terminato. Alla base della scelta ci sarebbe anche la volontà del club di ritenere praticamente tutti cedibili. Manna e Giuffredi, agente di Di Lorenzo, lavoreranno per accontentare le richieste del calciatore sottolinea il Corriere dello Sport.

Di Lorenzo ha chiesto di essere ceduto

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sul futuro di Giovanni Di Lorenzo sulle pagine del Corriere dello Sport: