CorSport - Il Napoli non perde di vista Gudmundsson e Mykolenko: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "In casi del genere, bisogna inventarsi un piano-B, a volte anche un piano-C: Cristiano Giuntoli sa dove mettere le mani, stavolta in Francia, e Reinildo Mandava è l’alternativa, la prima, ad Emerson Palmieri. Altrimenti, un’occhiata in Olanda, che a Giuntoli dà ispirazione, perché nel Groningen c’è Gabriel Gudmundsson (22 appena), che ha età e slanci per assecondare il calcio di Spalletti. Poi a Kiev c’è Mykolenko (22) della Dinamo".