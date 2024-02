CorSport - Barcellona interessato a Kvaratskhelia: arriva la scelta di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Il Barcellona sulle tracce di Khvicha Kvaratskhelia si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che riporta un'indiscrezione rilanciata ieri dalla Spagna. De Laurentiis ha però già in mente cosa fare con il numero 77 della Georgia. Il presidente del Napoli - come riporta il quotidiano - non intende in alcun modo dare via Kvara.

Barcellona interessato a Kvaratskhelia

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: